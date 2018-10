Manovra, il gelo della Lega. E Conte convoca un vertice bis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostiene di essere accerchiato, ma soprattutto solo. L'unico a difendere ieri a spada tratta Def, manovra e ad ipotizzare complotti. Un «m'hanno rimasto solo», per dirla alla Vittorio Gassman, che fa di Luigi Di Maio il frontman di una battaglia che in pochi giorni ha visto dileguarsi tutti gli inquilini di palazzo Chigi, e non solo.Sparito il premier Giuseppe Conte che domani tornerà nella sua università di Firenze anche se nel pomeriggio ospiterà a palazzo Chigi vice e ministri per definire meglio le misure annunciate e le coperture. Un'assenza dalla prima linea, quella del premier, che stride non tanto con il ruolo, quanto con l'attesa che «l'avvocato del popolo» possa attuare mediazioni che non siano la somma delle posizioni, ma una sintesi.