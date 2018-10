Ua manovra bis a giugno: l'offerta del governo all'Ue dopo la bocciatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzerato il confine tra manovra di bilancio e manovre politiche, incassato un nuovo giudizio negativo, Di Maio e Salvini fanno a gare a chi alzerà per primo il piede dall'acceleratore. Malgrado si continui in pubblico a mostrare i muscoli, la tensione a palazzo Chigi si taglia a fette soprattutto per la situazione critica del sistema bancario. L'altra sera Giuseppe Conte è tornato alla carica con i due vice nel tentativo di trovare una via d'uscita con Bruxelles e, di conseguenza, con gli investitori. Tutte e due, Commissione e mercati, continuano però a non fidarsi e gli attacchi del vicepremier grillino a Mario Draghi - con qualche pretesa di spiegare al presidente della Bce come funzionano i mercati - non aiutano e contraddicono l'invito ad abbassare i toni fatto pochi giorni fa dallo stesso premier.