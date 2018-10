Segnali di pace a mercati e Ue: reddito e quota 100 in stand by

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Ottobre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In tanti tifano per lo spread. Ma se resistiamo, il 2019 sarà l'anno del cambiamento». Questa frase, buttata lì da Luigi Di Maio durante un comizio in un paesino del Catanese, rende alla perfezione il clima che si respira nel governo. Ansia e senso di precarietà. Tutti appesi, dopo il giudizio meno negativo del previsto di Standard & Poor's, ai sussulti del differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Se la temuta tempesta sui mercati finanziari non colpirà l'Italia, Di Maio e Matteo Salvini tireranno avanti. Petto in fuori e muscoli gonfi. Altrimenti, complice il rischio di un tracollo del sistema bancario colpito duro dallo spread oltre quota trecento, correranno ai ripari.Ufficialmente Di Maio e Salvini ripetono: «La manovra non si cambia». Ma il premier Giuseppe Conte, con la benedizione del Quirinale e con l'aiuto dei ministri Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi e del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, sotto traccia sta cercando una mediazione con la Commissione europea. L'obiettivo: provare a far calare la tensione sui mercati e, dunque, la pressione sul sistema Paese.