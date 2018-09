Tria, il ministro più isolato ora è in bilico: «Non rischierò i risparmi degli italiani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Giovanni Tria è stato il giorno più complicato. Soltanto ventiquattrore prima, dopo l'ultimo vertice di maggioranza con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia era convinto che la partita del Def fosse chiusa. Del resto aveva concesso molto. Aveva rotto il tabù dell'1,6%, quello che avrebbe permesso di coprire l'aumento dell'Iva, tagliare il deficit strutturale e ridurre il debito. Aveva accettato di scrivere nell'aggiornamento del Def, un deficit al 2%, oltre 17 miliardi di euro in più di quanto previsto a legislazione vigente. E questo nonostante i violenti attacchi del portavoce del primo ministro Conte, Rocco Casalino, avevano fatto temere un irrigidimento del ministro. Ma quando tutto sembrava appianato, è piombata come un macigno in uno stagno, la decisione del premier francese Emmanuel Macron di finanziare un corposo taglio delle tasse e un pacchetto di aiuti alle famiglie, alzando l'asticella del disavanzo francese al 2,8%. A quel punto Luigi Di Maio è tornato all'attacco, dando voce ai falchi grillini che da giorni chiedevano invece la testa di Tria. Il Movimento così, ha dato il suo aut-aut: «il deficit deve salire almeno al 2,4% o non votiamo il Def». Questa volta la Lega non lo ha difeso. Anzi. Si è allineata ai grillini.