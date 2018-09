Sale il deficit, l'amarezza di Tria: scrivo la manovra e me ne vado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Settembre 2018, 07:30

È un Giovanni Tria amareggiato quello che ieri a Via Venti Settembre ha festeggiato il suo settantesimo compleanno. L'eco del ruvido confronto di giovedì a Palazzo Chigi si è fatta sentire anche nel breve rinfresco con i collaboratori, durante il quale al ministro è stata regalata una valigia; oggetto che in questa situazione potrebbe quasi avere più di un significato.Quel che è certo è che Tria non si attendeva questo esito. Era abbastanza convinto di riuscire a portare a casa un risultato accettabile: partendo dalla sua proposta iniziale di rapporto deficit/Pil all'1,6 per cento si sarebbe potuto spingere fino all'1,9 o anche alle soglie del 2, rivendicando però un quadro programmatico reso pesante dall'aumento degli investimenti. Lo schema che era stato fatto proprio anche dagli investitori internazionali, che con i loro report di ieri si dovuti ricredere.