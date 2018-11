Il Colle al governo: fate presto, cambi a Reddito e quota 100

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Novembre 2018, 07:30

Cambiare quei numerini per bloccare la mannaia. Subito, se si vuole evitare la procedura europea o - per gli amanti del brivido e dell'ignoto - a dicembre, quando sarà concluso in Parlamento l'iter della legge di Bilancio. Anche il Colle è, riservatamente, in campo. E il problema per i due vicepremier è che Bruxelles aspetta in tempi brevi un segno molto concreto del cambio di rotta promesso dal premier Conte. A modo suo ieri lo ha ribadito il commissario Moscovici: «Servono evoluzioni». Le «evoluzioni» altro non sono che un passaggio parlamentare che modifichi i saldi che Bruxelles ha bocciato due volte. Modificare il Documento programmatico di Bilancio sarebbe il passaggio più semplice visto che lì è indicato il 2,4% e lo 0,8% in più di debito che ora si dovrebbe modificare.