La notte più lunga del ministro Tria: il Quirinale ferma le dimissioni

Venerdì 28 Settembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 08:07

A sera, a palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini festeggiano. Sorrisi e pacche sulle spalle. I due leader, che mercoledì hanno stretto un patto d'acciaio per stritolare Giovanni Tria strappando ben 15 miliardi in più (tutti in deficit) rispetto a quanto messo in conto dal ministro dell'Economia, hanno incassato esattamente ciò che chiedevano. Anzi, pretendevano. Ma l'hanno ottenuto a costo di lanciare a Tria un violento aut aut: la nota di aggiornamento del Def la puoi scrivere tu e devi scrivere alla voce rapporto deficit-Pil un bel 2,4%. Oppure te ne vai e la scriviamo noi. In sintesi: non hai scelta, devi cedere.Tria ha sbandato. Ha minacciato le dimissioni. Ma proprio per evitare questo epilogo, per scongiurare il baratro, è sceso in campo Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, quando è stato informato che il ministro dell'Economia era finito con le spalle al muro, ha chiamato Tria. Gli ha chiesto di restare per carità di Patria. Poi ha telefonato a Giuseppe Conte.