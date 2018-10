«Allora però rivediamo anche il reddito», è guerra di nervi tra Di Maio e Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 07:30

«Se allora rivediamo il decreto fiscale, possiamo magari fare altrettanto con il reddito di cittadinanza, no?». Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, si accende il mezzo toscano e si lascia sfuggire questa battuta con i deputati che lo circondano nel cortile di Montecitorio. La guerra di nervi con il M5S passa anche da qui. Dal rimettere tutto in discussione, dall'irrigidirsi per vedere chi terrà di più la corda tesa. Dall'altro capo della fune c'è solo e soprattutto Luigi Di Maio. Pronto a tutto o quasi pur non di far passare «un condono» che c'è sempre stato, anche nella prima bozza del 13 ottobre, non solo in quella del 16. Solo che nessuno se ne sarebbe accorto, a partire da lui, segretario dell'ultimo Consiglio dei ministri vista l'assenza di Giancarlo Giorgetti.