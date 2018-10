Salvini e Di Maio trovano l'intesa: più soldi per salvare le banche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 07:00

Se la febbre dello spread non scenderà in maniera consistente nei prossimi giorni, l'allarme rosso è pronto a scattare. Ieri pomeriggio ne hanno parlato di nuovo a palazzo Chigi Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un faccia a faccia nel quale i due hanno ripreso a ragionare su cosa fare della manovra e, soprattutto, su come arginare, o prevenire, i rischi di una possibile crisi del sistema bancario.Di Maio, fortemente scosso per le contestazioni ricevute sulla Tap, si sarebbe mostrato con l'alleato più sensibile a valutare i rischi che corre il sistema bancario. Soprattutto per le ricadute che la crisi di alcuni istituti avrebbe sull'economia. Dal «nemmeno un euro alle banche», ieri il vicepremier M5S sarebbe passato a considerare l'esigenza di rafforzare il fondo salva banche puntando a dare certezze a risparmiatori e correntisti che in questi giorni, in alcuni istituti, stanno ritirando i propri depositi. Quando Salvini dice che «il governo tutelerà e aiuterà chiunque ne abbia bisogno, siano banche o imprese», ragiona sul sistema Paese composto da una serie di fattori che a Di Maio sembrano sfuggire nella loro complessità e interdipendenza. La stessa che il ministro dell'Economia francese Le Marie evidenzia quando ricorda i 280 miliardi di esposizione che hanno in Italia gli istituti di credito francesi.