Venerdì 12 Ottobre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 07:14

«La verità è che i soldi ci sarebbero pure, ma per un governo: purtroppo qui ce ne sono due!». Mercoledì notte, il vertice dei ministri M5S (manca solo Danilo Toninelli che «Luigi non soffre più») è da poco terminato, in via del Tritone, sede del ministero di Riccardo Fraccaro.