CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Tria traballa, ma non molla. Per ora. Le foto nel vertice di Palazzo Chigi mostrano il ministro sorridente accanto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tutti «determinati», come ha detto il premier, verso gli obiettivi della manovra. Che però nemmeno ieri ha visto la luce. Anche le foto arrivate dal vertice di Lussemburgo mostrano il ministro tutto sommato rilassato. Ma la verità è che Tria appare sempre più isolato e indebolito. I colleghi dell'Eurogruppo gli hanno mostrato «personale simpatia», quando non è stato in grado di fornire i numeri esatti della manovra di bilancio e lui si è dovuto precipitare a Roma per provare a chiudere delle tabelle formalmente approvate dal consiglio dei ministri ormai da cinque giorni.