Stop automatico alla spesa, la carta di Tria per convincere l'Europa

Lunedì 1 Ottobre 2018, 07:00

La legge di Bilancio italiana non è all'ordine del giorno della riunione dell'Eurogruppo in programma oggi a Lussemburgo, alla quale seguirà domani quella allargata dell'Ecofin. Eppure Giovanni Tria sa benissimo che i suoi colleghi europei si attendono da lui spiegazioni e chiarimenti, se non altro perché le sole notizie sull'innalzamento del deficit, anche in assenza di qualsiasi testo scritto, hanno avuto un impatto vistoso sui mercati finanziari non solo italiani. Intanto domani, ha informato Palazzo Chigi, si terrà un vertice di governo per individuare il piano di investimenti pubblici.