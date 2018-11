Il governo tira dritto e blinda la manovra, ma Fmi: stime sbagliate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00

I numeri non cambiano. Nel giorno in cui sui conti pubblici italiani arrivano pesanti osservazioni critiche del Fmi, il governo ha deciso di comunicare a Bruxelles che la manovra resta sostanzialmente la stessa. Dunque nonostante le richieste della commissione, non sarà modificato l'obiettivo di portare il rapporto deficit/Pil del 2019 al 2,6 per cento. E rimane invariata anche l'indicazione di una crescita programmatica del Pil - sempre il prossimo anno - fissata all'1,5 per cento grazie all'effetto favorevole atteso dalle misure delle legge di Bilancio. È prevalsa quindi la linea politicadi Lega e Movimento Cinque Stelle, mentre il ministro dell'Economia Tria aveva accennato alla possibilità di inserire quanto meno scenari alternativi che tenessero conto di una congiuntura economica meno favorevole.