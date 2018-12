Rcauto, quota 34% e servizi sociali: il Sud tradito nella manovra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Dicembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 08:02

Tariffa unica Rc auto? Per ora multe doppie a chi gira senza polizza. Investimenti al Sud proporzionati alla popolazione? Si farà senza fretta: «Quota-34%» slitta al 2020. Servizi sociali omogenei sul territorio? Con calma: il meccanismo solidale, che per il 2019 doveva arrivare al 60% del Fondo di solidarietà comunale, resterà inchiodato a 45% con danno per i residenti nei Comuni più deboli. E la musica non cambia per le Borse di studio universitarie, per gli investimenti ferroviari, per il riparto dei fondi sanitari, per la tutela dei Dop meridionali, per la definizione dei Lep (attesa dal 2001!) vale a dire i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».Certo, nella manovra 2019 e nei provvedimenti in esame in questi giorni l'impegno per il Sud è visibile - dal Reddito di cittadinanza alle Zes, dagli sgravi per le assunzioni a Resto al Sud - tuttavia manca una strategia per l'equità, tesa a rimuovere le discriminazioni che si sono incrostate negli ultimi anni, compreso su temi che nella scorsa legislatura hanno visto protagonisti i Cinquestelle. E tutto ciò accade mentre Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna stanno per portare a dama il processo di autonomia differenziata, con l'obiettivo esplicito - messo nero su bianco nelle dichiarazioni pubbliche - di attirare in cassa più soldi di adesso e cioè - inevitabilmente - di ridurre le risorse a disposizione di tutti gli altri italiani su materie importantissime come l'istruzione, la tutela dell'ambiente, i beni culturali. Ma i temi sono tanti e allora procediamo per pillole.