Deficit, svolta di Tria: rompe il tabù del 2% e dice sì al taglio Ires

Sabato 22 Settembre 2018, 08:00

Per la prima volta dopo uno dei vertici armoniosi sulla manovra, come li aveva definiti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, non finisce dopo l'incontro direttamente sul banco degli imputati. Anzi. Stavolta, con Conte che annuncia la «fumata bianca», i primi ad esultare sono i grillini, che poco dopo la fine del summit a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, con Conte, Paolo Savona e il vice ministro leghista Massimo Garavaglia e Matteo Salvini, lasciano trapelare l'apertura di Tria a spingere l'asticella del deficit fino al 2%. «Nessun tabù da parte del ministro», fa sapere il Movimento Cinque Stelle. Che non significa che il Tesoro lascerà correre il disavanzo, ma che almeno ha accettato di discutere una soglia, l'1,8%, che era diventata una sorta di linea Maginot.