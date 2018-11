Pensioni a quota 100, taglio fino al 30%: «Ma è allarme crescita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 07:30

Il problema del Paese è la crescita. Mentre il governo mette a punto la propria risposta a Bruxelles, dalle audizioni parlamentari sulla legge di bilancio emerge la conferma che l'incremento del prodotto il prossimo anno si manterrà al di sotto dell'obiettivo che il governo si è posto (1,5 per cento). Pur con differenti sottolineature, Istat, Corte dei Conti e Ufficio parlamentare di bilancio hanno dato la stessa indicazione, che a quanto pare potrebbe essere in qualche modo recepita dall'esecutivo proprio nella difficile interlocuzione con la commissione europea. Dall'intervento dell'Upb è uscita però anche una prima simulazione degli effetti dei pensionamenti anticipati, con la cosiddetta quota 100. Per chi sceglie di lasciare il lavoro ci sarà una riduzione dell'importo della pensione lorda - rispetto a quella che si sarebbe ottenuta restando in attività - che va dal 5 per cento fino a oltre il 30 nel caso l'anticipo sia di circa sei anni. Non si tratta di una penalizzazione decisa dal governo, ma semplicemente dell'effetto della minore contribuzione rispetto a quella piena. «Un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica, in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi» ha detto il presidente Istat facente funzioni Maurizio Franzini. E proprio nel giorno in cui lo stesso istituto di statistica ha fatto sapere che a settembre la produzione industriale è calata dello 0,2 per cento su base mensile (+1,3% il dato annuale) Franzini ha osservato come per centrare l'obiettivo di una crescita dell'1,2 per cento a fine 2018 occorrerebbe un +0,4% nel quarto trimestre. L'Istat poi, usando dati e modelli di cui dispone, ha potuto stimare l'effetto di alcune misure inserite nella manovra. Così ad esempio gli 8 miliardi destinati al reddito di cittadinanza (del quale comunque non sono noti i dettagli) potrebbero portare una maggiore crescita pari allo 0,2-0,3 per cento del Pil.