Manovra, più tasse per 7 miliardi e c'è l'incognita dell'Iva

Lunedì 24 Dicembre 2018, 09:00

C'è chi vince e c'è chi ci rimette, come sempre. Ma il 2019 del fisco nasce con una bomba ad orologeria che rischia di travolgere tutti i contribuenti, nessuno escluso. Se la manovra messa a punto dal governo non funzionerà, nel 2020 l'Iva aumenterà di 23,1 miliardi, che l'anno successivo diventeranno 28,7 miliardi. Ecco il risultato della trattativa di Palazzo Chigi con Bruxelles: il ritorno delle clausole di salvaguardia appena disinnescate. L'anno che verrà porterà in dote, sopratutto per imprese e banche, circa 7 miliardi di tasse in più, mentre a pesare sulle tasche delle famiglie sarà anche l'ecotassa. Il taglio all'Ires colpirà duramente il terzo settore e l'aumento delle imposte sui giochi avrà ripercussione sull'intero comparto.