Ecco la manovra del governo del cambiamento: tre miliardi al Sud per sgravi e incentivi

Sabato 29 Settembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 12:09

I dossier da portare in manovra per Barbara Lezzi sono sempre gli stessi: la regola del 34% per portare al Mezzogiorno un terzo degli investimenti complessivi in un territorio dove vive il terzo della popolazione, l'estensione dell'incentivo «Resto al Sud» e - soprattutto - la conferma degli sgravi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'area. Ma rispetto soltanto a 48 ore fa il ministro per la Coesione territoriale e per il Sud sembra molto più ottimista di portare a casa i risultati sperati.Se fino a qualche giorno fa tutto il dibattito sulla Finanziaria era incentrato su reddito di cittadinanza, Quota cento pensionistica per superare la Fornero e flat tax, si sono aperti inaspettati spazi di manovra per ottenere più risorse per il Mezzogiorno dopo che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a portare il deficit/Pil al 2,4%. Senza dimenticare l'annuncio del premier Giuseppe Conte che nel prossimo triennio gli investimenti saranno incrementati con 15 miliardi di euro in più.Proprio attraverso questi fondi in più si potrebbero trovare i soldi necessari per rendere strutturale la decontribuzione al 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Per farlo servirebbero tra i 600 e i 700 milioni all'anno. Come detto, la Lezzi vuole rendere permanente il provvedimento, ma da Palazzo Chigi fanno capire che una mediazione potrebbe essere trovata allungando la sperimentazione per altri tre anni, che invece scade a dicembre.