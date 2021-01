Governo, crisi in diretta. Elezioni più vicine. Italia Viva: stallo preoccupante

Qual è la situazione sul fronte della crisi di governo? Lo spettro delle elezioni si fa più concreto perché il governo Conte arranca nella ricerca dei "responsabili". Mercoledì 27 gennaio è previsto il voto delle camere alla relazione sulla Giustizia del ministro Alfonso Bonafede e se in Senato i numeri restano quelli della fiducia (156) il rischio è che il governo vada sotto. L'inchiesta sulla 'ndrangheta che vede indagato Lorenzo Cesa ha congelato l'operazione di apertura verso i centristi dell'Udc: M5S ha tirato il freno e continua a chiudere anche a una ipotesi di ricucitura con Renzi.

APPROFONDIMENTI LA CRISI DI GOVERNO Conte, elezioni più vicine: governo a rischio con il voto del... L'INTERVISTA Conte, Binetti (Udc): «Pronta a tutto per salvare la... LA POLITICA Sondaggi politici, Conte pesca nel non voto ma le destre sempre avanti

La diretta della giornata politica

11.34 - Tabacci: maggioranza si rafforzi o urne inevitabili

«Se la maggioranza non si rafforza il passaggio elettorale sarà inevitabile». Lo ha affermato Bruno Tabacci a 'Start' su Sky Tg24.

11.32 - Lollobrogida (FdI): votare per avere maggioranza stabile

«L'Italia non ha bisogno di scelte tattiche. Dopo le elezioni del 2018, guardando questo Parlamento, dicemmo che non c'era la possibilità di dare una maggioranza stabile alla Nazione e non entrammo nel governo gialloverde immaginandone l'implosione. Non abbiamo sostenuto l'esecutivo giallorosso, che aveva numeri più ampi di quello che si registrano in queste ore. Il centrodestra ieri è salito al Colle e, con coerenza, ha chiesto l'unica cosa possibile: andare alle elezioni. Non perché vogliamo votare per forza ma perché pensiamo sia una necessità oggettiva, per avere una maggioranza stabile che risolva i problemi della Nazione». Lo ha detto intervenendo ad Agorà il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

11.30 - Cambiamo: noi saldamente all'opposizione

«Né io né altri colleghi di Cambiamo intendiamo in alcun modo appoggiare la maggioranza guidata da Giuseppe Conte». Così, in una nota, il senatore di Cambiamo, Massimo Berutti. «Le ricostruzione giornalistiche che dicono il contrario disegnano scenari da fantapolitica. Le nostre idee per ridisegnare il Paese dal punto di vista economico e sanitario sono infatti molto diverse da quelle di questo Esecutivo e dalla maggioranza che lo sostiene. Differente sarebbe il caso di un Governo di salute pubblica che raccolga le migliori energie sostenute da un largo fronte repubblicano per evitare un periodo di ulteriore incertezza e le turbolenze dei mercati già paventate in queste ore. Questa opzione - prosegue Berutti - servirebbe per portare il Paese fuori dalle crisi sanitaria, economica e politica per poi andare al voto. Di certo, però, l'eventualità di un appoggio di Cambiamo alla maggioranza guidata da Conte non esiste nella maniera più assoluta».

11.17 - Italia Viva: è stallo, serve soluzione politica di ampio respiro

I deputati e i senatori di Italia Viva osservano «con preoccupazione lo stallo istituzionale di questi giorni, la difficile situazione sanitaria e i drammatici dati economici del nostro Paese» e «ribadiscono con forza la necessità, già espressa nel dibattito parlamentare, di una soluzione politica che abbia il respiro della legislatura e offra una visione dell'Italia per i prossimi anni». È quanto si legge in un documento di Iv, che l'ANSA ha visionato, che conferma che «si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi, da effettuarsi sui contenuti nelle sedi preposte». Nel documento, approvato al termine della lunga assemblea notturna dei gruppi Iv e che porta la firma di tutti i deputati e i senatori, si ringrazia «Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto per la straordinaria dimostrazione di coraggio, libertà e spirito di squadra che hanno dato e stanno dando in questi giorni lottando per le idee e gli ideali non solo di Italia Viva».

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA