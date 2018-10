Gli alleati di governo ai ferri corti: dalla sicurezza al sisma, tutte le leggi a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 08:00

Un'alleanza sull'orlo di una crisi di nervi che prova a ricompattarsi oggi in un vertice ad alta tensione al quale seguirà un consiglio dei ministri che potrebbe mettere fine alla pratica dell'approvazione salvo-intese.A palazzo Chigi si ritroveranno in mattinata il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ma il condono fiscale e la manovra non sono gli unici elementi di contrasto e la sensazione è che sia entrato in crisi l'intero contratto di governo. Perché più della distanza sui singoli temi pesano i sospetti reciproci, i timori di passare ora per «fesso» ora per «bugiardo». Sino a qualche giorno fa per nascondere l'incapacità o la difficoltà a trovare intese venivano tirati in ballo tecnici ministeriali, alti dirigenti pubblici, manine varie e financo il Quirinale. Da ieri lo scontro è diretto e ha finito con il coinvolgere anche l'avvocato e premier Conte indicato da Salvini come colui che dettava a Di Maio l'articolo 9 del condono.