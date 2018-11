Salvini: «Con M5S lavoro bene», ma lascia la Lega libera di attaccare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Il piano del governo è inclinato, la leadership di Luigi Di Maio indebolita anche per gli attacchi provenienti dall'interno del Movimento, ma per Matteo Salvini non è questo il momento per assestare alla coalizione il colpo del ko. Troppo alta la responsabilità di mandare il Paese all'esercizio provvisorio e poi, forse, alle urne. O dover magari cedere il passo a quel governo dei tecnici che un altro Matteo, Renzi, già pronostica.Puntellare il traballante vicepremier grillino, sperando di arrivare alle Europee di maggio, diventa quindi fondamentale per Salvini che si offre come garante, tranquillizza il collega che con i suoi lo definisce «terrorizzato dai sondaggi, un po' come Berlusconi». Il tutto mentre lascia ad altri il compito di logorare ai fianchi l'alleato lavorando sulle sue contraddizioni e su quel banale principio di realtà con il quale Di Maio e i suoi ministri spesso faticano a fare i conti. Salvo poi scoprire di aver ceduto alla Lega quasi tutti i consensi raccolti da Roma in su.