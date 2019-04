La Lega, il ritorno alle Province e la caccia al tesoro della Cariplo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D'accordo che ormai ogni pretesto è buono per litigare. D'accordo che tra Lega e 5 Stelle il tema delle Province è profondamente divisivo, con la prima che affida ancora ai territori locali un ruolo centrale per la sua stessa rappresentatività; e i secondi che vorrebbero invece completare ciò che al governo Renzi è riuscito solo in minima parte, abolendo definitivamente questi enti. Ma dietro le quinte dell'ennesimo scontro tra gli alleati di governo c'è forse molto di più. Come la conquista, a suon di voti di Comuni e Province appunto (sia pure solo del Nord), di quella fortezza che è la Fondazione Cariplo, di gran lunga la più importante d'Italia. La Lega ci ragiona da tempo e ora che è il partito più in alto nei sondaggi sarebbe pronta all'assalto finale, considerato che siamo alla vigilia di una svolta. Oggi, lunedì 29 aprile, si approva infatti l'ultimo bilancio della Fondazione targata Giuseppe Guzzetti, il banchiere-filantropo che dopo 22 anni passa la mano, con un bilancio a dir poco esaltante: non solo quasi sette miliardi di patrimonio ma anche il ruolo strategico di azionista di Intesa Sanpaolo e Cassa depositi e prestiti e una dimensione da protagonista assoluto nel welfare italiano.