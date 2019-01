Trivelle, stop per due anni: i cinquestelle tentano il blitz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 07:30

«La sensibilità di questo governo è di segno diverso rispetto al passato. Sia il ministro Di Maio che Costa stanno lavorando perché le trivellazioni non siano consentite», fa sapere Giuseppe Conte. L'Italia potrebbe diventare un Paese No Triv. Bloccando le esplorazioni per trovare nuovi giacimenti non soltanto in mare ma anche sulla terra ferma. Su spinta dei Cinquestelle - ma al momento la Lega non ha dato segnali di contrarietà - dovrebbe essere presentato un emendamento al decreto Semplificazione in discussione al Senato, che introdurrà due paletti per mettere in ginocchio il settore: una sospensione delle attività di ricerca (sia quelle in corso sia la quarantina in attesa di autorizzazione) fino al 2020 e un aumento di circa trenta volte dei canoni per le società che, impegnate nella cosiddetta coltivazione già adesso estraggono gas naturale in mare. Un messaggio forte anche per chiudere le polemiche dopo il via libera dell'esecutivo a tre campi nel Mar Ionio.