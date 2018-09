Trattati e nuova Bce, il piano segreto di Savona per riformare l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 5 Settembre 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il piano C per rifare, rifondare e ricostruire la Ue. Da presentare anche prima del Piano B d'emergenza, «il Cigno nero», quello per uscire dall'euro in caso di default. Paolo Savona vuole trasformare l'Unione in un'area meno interessata ai vincoli di bilancio, ma votata alla crescita fino a diventare quegli Stati Uniti d'Europa, in senso federale, che volevano i padri fondatori. Il ministro delle Politiche comunitarie ha lavorato tutta l'estate - anche durante le vacanze in Sardegna, tra un bagno al mare veloce eppoi di nuovo al tavolo a scrivere - a un testo che sarà la proposta ufficiale del governo italiano al tavolo delle trattative sulla nuova governance europea.