M5S, Di Maio chiama Grillo e Toninelli: «Pronti a fare un passo di lato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese». Il messaggio che trapela dalla villa di Bibbona di Beppe Grillo dopo l'incontro con Luigi Di Maio si racchiude proprio in quel «tutti». Coloro che potrebbe fare «un passo di lato» in caso di rimpasto, come i ministri Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ma anche chi (come il presidente della Camera Roberto Fico) è molto critico con l'attuale gestione del Movimento e sul prosieguo dell'esecutivo.Si può leggere anche così il vertice tra il Garante e il Capo politico dei pentastellati. I due non si erano più visti dopo la scoppola elettorale delle Europee, solo comunicazioni telefoniche. «Beppe - raccontano gli uomini del vicepremier - ha dato la bollinatura alla riorganizzazione del M5S». Ma anche ad eventuali sacrifici nei ministeri che potrebbero essere necessari per continuare l'avventura gialloverde, se Matteo Salvini dovesse, come sembra, battere cassa.