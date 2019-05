Governo, tira aria di rimpasto: il ministro Toninelli a rischio, i cinquestelle insorgono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima se ne mormorava soltanto nei retroscena, ma ora che il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi lo ha delineato apertis verbis in un'intervista, il M5s è pronto a insorgere contro il rimpasto di governo espressamente richiesto dall'alleato dopo le Europee in caso di sorpasso della Lega. «Il tema sarà nominare almeno un ministro, un sottosegretario e anche un commissario europeo», ha già avvertito Rixi a pochi giorni dal voto. Di fronte al conto che l'alleato sembra pronto a presentare al tavolo di palazzo Chigi, al momento non traspare nessun imbarazzo dai vertici M5s: «Parlare di nomi e di poltrone è offensivo per i cittadini», fanno filtrare. «Meno chiacchiere e più lavoro. Speriamo piuttosto che le parole di Rixi siano state pronunciate a titolo personale». E tuttavia il tema esiste tutto.