Al voto europeo senza crescita: il timore che agita Salvini e Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'inceneritore Matteo Salvini ha gettato ieri il contratto di governo. Una mossa al limite della provocazione che ha spinto Giuseppe Conte ad intervenire ribadendo che è lui il garante del contratto.Il problema per il presidente del Consiglio è però un altro. Perchè uno dei contraenti, la Lega, stavolta non contesta l'interpretazione di un punto dell'accordo, ma lo mette in discussione. Che l'intesa fosse complicata da attuare, era noto, ma per la prima volta uno dei due contraenti lo ammette dando l'impressione di cercare con l'occasione polemica anche una via d'uscita. L'elenco degli argomenti che dividono M5S e Lega si allunga di giorno in giorno. Ultimo i termovalorizzatori. Seguono le tensioni sul ddl sicurezza, sulla corruzione, sulle grandi opere, sulle nomine. Temi sui quali si sono rapidamente infrante le pur notevoli capacità diplomatiche di un premier che sconta il suo relativo peso politico.