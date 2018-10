Scontro nel governo sul deficit al 2,4%: vince la linea dura di Di Maio e Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Ottobre 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta da dare alla lettera con la quale la Commissione europea ha contestato la manovra italiana. Da un lato il fronte del segnale a Bruxelles, con i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi, sostenuto anche dal premier Giuseppe Conte, ha provato a spingere per far scendere almeno fino al 2,1% l'indebitamento in modo da provare a scansare la procedura d'infrazione. Dall'altro, invece, il fronte del «no», con il muro issato da Di Maio e Salvini sulla conferma di tutte le cifre già inviate alla Commissione, a cominciare proprio dal deficit al 2,4% del Pil. Una discussione che i presenti all'incontro hanno definito «molto animata», ma dalla quale, alla fine, la linea uscita vincente è ancora una volta quella dei due vice premier. L'unica cosa che Conte è riuscito ad ottenere, è stata una dichiarazione di «irreversibilità» dell'euro, e di fedeltà all'appartenenza all'Unione dei due leader dei partiti che sostengono l'esecutivo.