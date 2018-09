Riforma delle pensioni, lite M5S-Lega: «Così il sistema salta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Settembre 2018, 07:00

Intorno alle 6 di pomeriggio di una afosa domenica di settembre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dati appuntamento. Uno su Facebook in diretta da Nola, l'altro dagli studi televisivi di Canale 5 hanno parlato alla stessa identica ora del pomeriggio dialogando a distanza sulla manovra, tirandosi apparentemente per la giacca l'un l'altro, ma ribadendo i contenuti portanti della prossima legge di bilancio.Entrambi negano tensioni nel governo, tra i partiti di maggioranza e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ed entrambi garantiscono che quello che è stato sottoscritto nel contratto gialloverde si farà. Di Maio assicura quindi che il reddito di cittadinanza targato M5S sarà la prima misura della manovra 2019 e promuove la flat tax della Lega, ma «a condizione che non aiuti i ricchi».Salvini sponsorizza la sua riduzione della pressione fiscale sulle partite Iva e appoggia il sostegno al reddito, ma mette anche lui i suoi paletti, perché l'assegno non deve essere «fatto per stare a casa e guardare la televisione».Ad alzare più apertamente i toni della polemica è però Alberto Brambilla, esperto di previdenza vicino alla Lega che sta tirando i fili della riforma delle legge Fornero.