La Lega vuole la poltrona di Toninelli, poi ok alla Tav

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 17 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei corridoi di Porta Pia si misurano i passi da qui alle Europee con una certa angoscia: c'è ormai la ragionevole certezza che alla fine di maggio per Danilo Toninelli scatterà la tagliola. Ma a unire alcuni dei dirigenti del ministero è la diffusa convinzione che il titolare grillino del Mit si sia messo in trappola da solo. Non è più un mistero per nessuno ormai, neppure in casa M5s: una volta certificato il probabile sorpasso alle urne, la Lega chiederà la testa di Toninelli. «Al suo posto raccontano al Mit- arriverà il viceministro Rixi se non sarà condannato. E se non sarà lui sarà un altro leghista, di fronte al totale fallimento di Danilo si è rassegnato anche Di Maio». Fonti interne raccontano difatti che il ministro sia sempre più isolato. Arroccato in una stoica resistenza contro i leghisti, ma anche contro i suoi. È del resto ormai molto tempo che Toninelli è sparito dai radar pubblici. Conseguenza di una serie di «gaffe, errate valutazioni, disorganizzazione e incompetenza», che gli hanno alienato anche le simpatie dei colleghi stellati. «Ormai non riceve più parlamentari del Movimento da mesi: senatori di peso come Patuanelli e Coltorti (l'alternativa su cui punterebbe il M5s al Mit), gli sono ormai ostili».