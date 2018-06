Governo Conte, la pattuglia di M5S campani al risiko delle nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 08:00

Fatti i ministri, bisogna fare i vice e i sottosegretari. Ma nella partita delle nomine di sottogoverno, forti di sessanta parlamentari eletti, le truppe campane non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparate. In pole per ricoprire ruoli di spicco nel nuovo esecutivo ci sono già parlamentari M5S di assodate competenze come Salvatore Micillo all'Ambiente, Andrea Cioffi alle Infrastrutture, Angelo Tofalo agli Interni e Sergio Puglia al Lavoro. Ma nel risiko dei papabili sottosegretari figurano inoltre, cerchiati di rosso, anche i nomi dei campani Luigi Gallo, Carla Ruocco, Michele Gubitosa e del capitano Gregorio De Falco. Resta invece ancora incerta la posizione dell'ex garante per l'Infanzia, Vincenzo Spadafora. Dopo essersi tirato indietro pochi giorni fa dalla squadra di governo, il braccio destro di Luigi Di Maio potrebbe affiancare il capo politico nella sfiancante attività che lo attende al cosiddetto «super ministero grillino», che accorpa le deleghe per il Lavoro e quelle per lo Sviluppo economico.