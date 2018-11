Scontro su prescrizione e sicurezza, Conte convoca i due leader: voto congelato fino al vertice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 07:02

«Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza», prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede. Stamane, in attesa del rientro dei suoi due vice, Di Maio è in Cina e Salvini in Ghana, toccherà a Conte cercare di smorzare le polemiche.Meno di cinque mesi di governo sono comunque bastati a convincere Conte che all'estero si sta meglio che a palazzo Chigi. Impegnato in Algeria, il presidente del Consiglio ieri mattina è dovuto intervenire per cercare di dare una direzione unitaria allo scontro in corso tra M5S e Lega sulla prescrizione. Una tensione che alla Camera si è tradotta in un vero e proprio scontro tra alleati durante la riunione congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Un braccio di ferro che i grillini hanno tentato di superare cambiando il titolo all'emendamento che inserisce l'annullamento della prescrizione e così al ddl. La mossa del cavallo rischia però di non reggere e di diventare anzi una grana in più per il presidente della Camera Roberto Fico che stamane riunirà l'ufficio di presidenza di Montecitorio. Per superare l'inammissibilità dell'emendamento sulla prescrizione Francesca Businarolo, relatrice del provvedimento sull'anticorruzione, ha di fatto allargato l'argomento del ddl che però a Montecitorio è arrivato come decreto. Malgrado lo scetticismo sulla mossa semantica dell'alleato alla Lega interessa che l'argomento prescrizione venga articolato meglio e non con un semplice emendamento.