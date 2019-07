Quando i social aboliscono il Senato

Venerdì 26 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Com'è quella storia per cui una volta si diceva io c'ero? Io c'ero quando l'uomo mise piede sulla luna; io c'ero quando cadde il muro di Berlino; io c'ero quando precipitarono le Torri Gemelle? Dimenticatela. Dite piuttosto: io non c'ero. Io non c'ero quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rendeva le sue dichiarazioni in Parlamento. E dov'eri, di grazia? Ero su Facebook, facevo la diretta per i miei follower.Perché questo è successo l'altro giorno: il premier parlava, e i vicepremier parlavano a loro volta; però da un'altra parte. E non solo: Conte prendeva la parola al Senato della Repubblica , a proposito di Moscopoli e dintorni, e i senatori pentastellati alzavano i tacchi e se ne andavano. E, come se non bastasse, Matteo Salvini, richiesto di un commento sulle parole di Conte, rispondeva che a lui interessano meno di zero.Chissà se si farà, con Conte, come con Zanardelli o Spadolini, e si pubblicheranno tutti i suoi discorsi parlamentari: chissà se il curatore del volume vorrà ricordare, per definire il momento storico, il giudizio del Capitano leghista: meno di zero. Ma come! Era in Parlamento, parlava dai banchi del governo! Niente, vale meno di zero. Perché questo è il momento storico, e la cosa va ben oltre la polemica politica. Salvini può ben sostenere che tutta questa storiaccia di Savoini al Metropol non lo riguarda né poco né punto. Ma impressiona il fatto che non ritenga di dover portare la sua tesi in Parlamento, in risposta alle sollecitazioni dell'opposizione. Piuttosto, va sui social e comunica quello che vuole lui come vuole lui e quando dice lui. E Di Maio, che non può certo tacere nel giorno in cui parlano gli altri due, fa la stessa cosa: dice la sua, per mettere insieme un abbozzo di spiegazione della clamorosa uscita dall'aula della maggioranza grillina, e la affida a Mark Zuckerberg, non certo a Roberto Fico. Infine il partito democratico si esibisce nel suo pezzo preferito, il harakiri: prima dà il via libera, poi nega a Renzi la possibilità di intervenire a Palazzo Madama. Col risultato che Renzi parla lo stesso, però anche lui sui social, in diretta video.Aggiorniamo dunque i manuali di diritto costituzionale e scriviamo, in luogo di centralità del Parlamento, centralità di Facebook. La conseguenza è nelle parole stesse: invece di elettori saremo follower, cioè seguaci. Non si creda, infatti, che il declino del Parlamento non alteri la qualità della democrazia: la cambia, invece, profondamente. Se si ha la pazienza di gettare uno sguardo sul modo in cui i moderni sono giunti a definire gli equilibri di una democrazia costituzionale e la funzione dei suoi organismi rappresentativi se ne vedrà subito la ragione. Ai democratici, nell'800, l'idea di conquistare la libertà politica solo per eleggere, col voto, un ceto di parlamentari non piaceva affatto: suonava anzi come un modo subdolo per contenere e limitare la sovranità popolare, cioè per fregare il popolo. Perché poi in Parlamento ci vanno sempre gli stessi, si diceva (e magari si dice tuttora, contro i fatti: perché c'è un tasso di rotazione altissimo, coi risultati, però, che vediamo), e quelli là, un minuto dopo l'elezione, si dimenticano degli elettori che li hanno votati: una presa in giro, insomma.Bene: ci sono voluti decenni di battaglie politiche e culturali per assorbire (mai del tutto, per la verità) queste diffidenze nei confronti della democrazia rappresentativa. Come? Mostrando che la deliberazione va innervata del processo di formazione delle ragioni, che la libertà non è compromessa ma anzi rafforzata dal confronto reciproco delle opinioni. Se, in nome dell'uguaglianza, togli di mezzo il Parlamento, perdi tutta la sostanza razionale della decisione politica. Ognuno se ne sta con i suoi, e nessuno risponde agli altri. Fra Otto e Novecento non avevano a disposizione il like per dire quello che così rimane, ma oggi noi lo sappiamo.Ora, non vorrei dare l'impressione che i due spazi - i social da una parte, il Parlamento dall'altro - siano da contrapporre. Non si può mettere il broncio ai propri tempi senza riportarne danno: i social ci sono e il problema sarà come inventare nuove articolazioni della sfera pubblica che arricchiscano e non impoveriscano i luoghi della democrazia. Ma gli ultimi giorni mostrano purtroppo un'altra cosa, che sono i leader politici stessi a costruire questa contrapposizione, a scegliere di connettersi alla Rete invece di connettersi alle istituzioni della Repubblica. E certo non è minimamente rispettosa della funzione parlamentare né la barzelletta del mandato zero inventato da Di Maio (cos'è, l'idea che al deputato faccio fare un primo giro di prova, che perciò non va computato?), né un progetto di riforma costituzionale avanzato non per migliorare la razionalità del sistema, ma solo per abbattere i costi della politica. Eppure la maggioranza ha discusso della riduzione del numero dei parlamentari proprio in questi deprimenti termini. Poi arrivano giornate campali come quella dell'altrieri, e ti vien fatto veramente di pensare che la riduzione è ancora poco, saranno ancora tanti, troppi, gli onorevoli, visto che quelli che contano in Parlamento non ci vanno. Non solo: ma fanno anche la guerra a quelli che ci vanno. Salvini, insomma, non c'era, e più che con l'opposizione, che fa (o dovrebbe fare) il suo mestiere, se l'è presa con Conte, che aveva scelto di esserci. Ma davvero siamo a questo punto, che si può scegliere di tener conto o meno del Parlamento? E qual è il punto successivo? Oggi è: io non c'ero. E se domani fosse: il Parlamento non c'è più?