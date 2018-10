CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 08:00

La ferrovia Napoli-Bari torna in discussione. Il progetto generale resta una priorità, ma la commissione Lavori pubblici del Senato, su proposta della parlamentare sannita Cinquestelle Sabrina Ricciardi, ha chiesto al governo di accorciare il percorso e di cancellare la deviazione verso Grottaminarda, sopprimendo quindi la stazione Hirpinia, compensando il territorio con collegamenti ferroviari alternativi. «La realizzazione della fermata Hirpinia - spiega la Ricciardi - comporterebbe l'allungamento del tratto Apice-Orsara di oltre il 60%. M5s è contro gli sperperi di denaro pubblico». Secondo il documento del Senato, si risparmierebbero in questo modo 1,6 miliardi di euro che potrebbero essere dirottati sulla Avellino-Benevento. In realtà il risparmio è circa la metà perché il percorso può essere modificato, ma comunque è necessaria una galleria che passi sotto l'appennino.