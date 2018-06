«Clandestini: la pacchia è finita», ma Salvini non farà strappi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 08:00

Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. Matteo Salvini, uno e trino: segretario del Carroccio, vice premier e ministro dell'Interno. Ruoli molto diversi tra loro e, in alcuni casi, anche contrapposti. Il neo capo del Viminale sembra aver cominciato a fare i conti con questa realtà. Perché dire: «Rimandiamo gli immigrati tutti a casa» come leader del partito, non è certamente la stessa cosa che dirlo come ministro, visto che deve ragionare su accordi europei, leggi, rapporti tra paesi.Il Capitano, come lo chiamano i militanti del suo partito, sta calibrando i ruoli, e l'altra sera, durante l'incontro con i direttori dei Dipartimenti del Viminale, a cominciare dal capo della Polizia Franco Gabrielli, ha soprattutto ascoltato. E le dichiarazioni di ieri sono state più calibrate: «Se uno scappa dalla guerra è il benvenuto, altrimenti tutti gli altri non devono partire, e se partono non possono rimanere in Italia: se torna l'allarme a casa nostra ho le idee chiare su come porre la questione all'attenzione mondiale».