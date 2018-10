Tap, la resa di Di Maio: «Va fatta o maxi-penali». E cresce la fronda interna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 08:00

La resa di Luigi Di Maio sulla Tap arriva da Palermo: «Non ci sono alternative». Da ministro dello Sviluppo economico, dice, di aver studiato le «carte per tre mesi». E aggiunge: «Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro». Sul gasdotto Trans-Adriatico che passerà dalla Puglia, però, c'è la netta presa di posizione dei parlamentari locali del M5S: «Anche Conte sbaglia. Non ci possono essere penali, semplicemente perché non esiste alcun contratto tra Stato e Tap. Non ci possono nemmeno essere costi a carico dello Stato, semplicemente perché, non essendovi ad oggi il rispetto delle prescrizioni da parte di Tap, non vi può essere responsabilità dello Stato. Continuiamo ad avere fiducia nella magistratura».Nel mirino finisce soprattutto Barbara Lezzi, ministro (leccese) con delega al Sud che tanto si è spesa in campagna elettorale per bloccare l'opera. Alla festa del M5S al Circo Massimo, assediata dai comitati, ha detto loro: «Purtroppo se un negozio ha tutte le carte in regola per aprire non lo si può bloccare». I vertici pentastellati fanno filtrare un pannicello caldo, che non placa l'ira della base: «Ci saranno decine e decine di milioni di euro per le aree salentine interessate dai lavori per il gasdotto».