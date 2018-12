La vittoria del partito del Colle: decisivi i timori per i mercati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES - Il terzo partito che compone la maggioranza è riuscito alla fine a convincere gli altri due che andare contro la Commissione Ue poteva significare sfidare gli investitori e alla fine pagare un prezzo ben maggiore dei sette miliardi tagliati a Reddito e Quota100. Al vertice di maggioranza, che ieri ha preceduto l'incontro Conte-Juncker c'erano tutti. Con il padrone di casa Sergio Mattarella visibilmente soddisfatto per essere riuscito ad acquisire Giuseppe Conte nel gruppo dei realisti&responsabili inizialmente composto dai ministri Moavero e Tria, ma che in pochi mesi ha acquisito non solo la titolare della Difesa Trenta, ma anche il coriaceo Savona.