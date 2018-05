Sgambetti grillini verso il governo, l'ala oltranzista fa rotta su Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 07:30

Chissà che cosa si dicevano, l'altro giorno, Luigi Di Maio e Carlo Sibilia, piuttosto tesi, in un angolo di Montecitorio al primo piano, a due passi dalla sala in cui il premier incaricato Giuseppe Conte consultava i capigruppo. Chi ha provato ad avvicinarsi ai due è stato respinto con perdite: «Stiamo parlando di cose importanti, non dovete interromperci». I curiosi hanno avuto l'impressione che i due - Sibilia, ex membro del Direttorio, non è allineato al moderatismo di Di Maio - parlassero delle difficoltà e delle divisioni interne al movimento in questa fase delicata dell'approdo al governo con i leghisti. Che una parte dei grillini versante ortodosso, anche se Roberto Fico è imbrigliato nella carica istituzionale di presidente della Camera che gli dà poca libertà di movimento, sembra condividere fino a un certo punto. Cioè poco. E ogni parola del Dibba l'invettivista (e perfino di suo padre, grillino hard), come quelle che sono suonate come un avvertimento a Mattarella e un'intromissione per ostacolare la nascita del governo fingendo di volerlo accelerare, non fa che eccitare la fronda strisciante dentro il movimento.