Pro e contro Mattarella: il 2 giugno la sfida delle piazze

Martedì 29 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 07:00

Ralf Dahrendorf la chiama «politica della situazione». Siccome la situazione è molto grave e confusa, tutti fomentano se stessi e gli avversari - ma ormai è tornata la vecchia dizione: «nemici» - per renderla ancora più eccitata e incandescente. In un tutti contro tutti con al centro il presidente Mattarella, che sembrava la persona meno divisiva del mondo e ora è diventato oggetto di minacce anche fisiche, bersaglio di ogni critica e accusa e simbolo di ogni malefatta. In un clima talmente acceso che la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la Polizia postale ha avviato un monitoraggio su siti web e sui social. E lo scontro è acceso anche all'estero laddove, Bannon contro e Macron a favore, piovono gli attacchi di autorevoli intellettuali come Paul Krugman - premio Nobel per l'economia - il quale si rivolge così a Mattarella: «Sei inorridito dai partiti populisti, che hanno vinto con un chiaro mandato elettorale, al punto da escluderli dal potere in quanto vogliono un ministro delle finanze euroscettico».