Governo, Giorgetti l'ultima carta del Colle ma Salvini ha detto no

Lunedì 28 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 07:00

Le ha provate tutte, difficile non ammetterlo dopo 84 giorni. Nei colloqui con Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che hanno preceduto l'arrivo al Quirinale di Giuseppe Conte, Sergio Mattarella lo ha sottolineato ricordando anche le critiche gli sono piovute addosso per aver affidato l'incarico ad uno sconosciuto avvocato, non eletto, che avrebbe dovuto guidare un governo politico con un programma già stilato e una lista dei ministri prendere o lasciare.Stanco, ma convinto di aver fatto ciò che era in suo dovere, Sergio Mattarella nel discorso di ieri sera ha raccontato buona parte delle ultime ore che hanno preceduto la rinuncia all'incarico di Conte. Soprattutto nel passaggio dove ricorda di aver chiesto «per il ministero dell'Economia l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con il programma». Il nome di Giancarlo Giorgetti Mattarella non lo ha fatto in pubblico, ma a Salvini lo aveva chiesto poche ore prima, forte anche del via libera di Di Maio. Così come che, in alternativa, fosse lo stesso Conte a prendere l'interim del Mef in attesa di trovare un nome adatto a convincere gli investitori che proprio oggi dovrebbero sottoscrivere l'ennesima asta di titoli di Stato messi sul mercato da via XX Settembre per coprire il debito pubblico. Ed invece la risposta è stata negativa, seppur fumosa e molto rispettosa da parte di Salvini e di Di Maio che invece, poco dopo, hanno dato fuoco all'artiglieria.