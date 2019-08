Conte un'ora a colloquio con Mattarella. M5S: governo tecnico una follia

Giovedì 8 Agosto 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 13:39

La crisi di governo sembra più vicina di ogni altra volta: Salvini per andare avanti avrebbe chiesto un corposo rimpasto che sacrificherebbe tre ministri M5S: Toninelli (Trasporti), Trenta (Difesa) e Costa (Ambiente).Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio. Il premier, che si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle. Conte ha ringraziato chi gli faceva gli auguri per il buon compleanno e a sua volte ha detto: «Auguri e buon lavoro».Così fonti di governo del M5S: «Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle».