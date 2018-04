Governo, de Magistris: «Mi fa specie il pendolo del M5S dalla Lega al Pd»

«Mi fa specie pensare a questo pendolo politico che un giorno va bene la Lega e l'appoggio esterno di Forza Italia purchè non ci sia Berlusconi, il giorno dopo va bene il Pd». Lo ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito al dibattito sulla formazione del Governo. «Da sindaco - ha affermato - mi auguro che quanto prima ci sia un Governo, ovviamente non è uno vale l'altro». «Non mi permetto di valutare l'orientamento degli elettori - ha sottolineato - ma posso intuire che il M5s è stato votato per essere contro il sistema e costituire un'alternativa». «Fare un governo con la Lega o il Pd - ha aggiunto - può essere politicamente pericoloso per il M5s». «Io faccio il sindaco e non sono impegnato in un quadro nazionale, - ha concluso - quando lo sarò, come ho fatto da sindaco, non farò alleanze con chi fa parte del sistema. Mi fa specie pensare a questo pendolo politico che un giorno va bene la Lega e l'appoggio esterno di Forza Italia purché non ci sia Berlusconi, il giorno dopo va bene il Pd», ha ribadito il sindaco di Napoli.

Martedì 24 Aprile 2018, 19:25

