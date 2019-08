Governo, nodo decreto sicurezza. M5S: «Diciamo tutti la stessa cosa, anche il Pd»

«Rivendichiamo il fatto che l'atteggiamento sull' immigrazione deve essere molto chiaro: quando una barca arriva sul nostro territorio arriva in Europa ed è in Europa che bisogna gestire i flussi migratori. Su questo mi pare non ci sia alcune divergenza», ha aggiunto Patuanelli, che ha fatto riferimento anche alla linea tenuta dal ministro dell'Interno del Pd Marco Minniti . «L'autorevolezza del presidente Conte mi pare che su questo abbia portato ottimi risultati».