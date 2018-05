Di Maio: «Salvini piegato a Berlusconi»

Il capo politico M5S Luigi Di Maio postando su Twitter una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui Salvini diceva «no a possibili assi tra Carroccio e il Cavaliere», «nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi».​ Di Maio quindi chiarisce la sua linea: «Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!».

Movimento contro i dati Istat sul lavoro. «Il miglioramento dei dati occupazionali, legato peraltro a una crescita in via di indebolimento, è purtroppo quasi soltanto virtuale». È quanto dichiarano i senatori M5S della Commissione Lavoro in merito alla nota Istat. «Il primo trimestre 2018 - proseguono - segna l'ennesimo boom dei contratti precari, mentre i permanenti calano di 8mila unità e diminuiscono gli indipendenti addirittura di 37mila unità. Su base annua, il trend si accentua: addirittura 51mila contratti stabili in meno e oltre 323mila lavoratori a termine in più. Senza dimenticare la preoccupante stasi del lavoro femminile: senza un maggiore coinvolgimento delle donne, il mercato occupazionale non potrà mai ripartire davvero».

