Governo, Conte accelera: «M5S-Pd, c'è consonanza. Sciolgo riserva al massimo mercoledì. Condivido Grillo»

Ministri. «Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento lo è il programma. E definendo le linee strategiche chiederò indicazioni in modo da consentirmi di scegliere la migliore squadra». Sulla trattativa M5S-Pd: «Vedo un buon clima di lavoro. Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l'intero Paese». Le cose «stanno andando bene, sto soprattutto lavorando al programma».



La deadline. «Non sarà lunedì, forse sarà tra martedì, massimo mercoledì: secondo il cronoprogramma dobbiamo poter chiudere, quindi sciogliere la riserva, ovviamente confido positivamente».







Quello di Beppe Grillo è un intervento condivisibile per quanto riguarda l'impostazione, Grillo ha disegnato il futuro, ci invita a guardare in visione prospettica». Salvo poi aggiungere: «Sono convinto che anche Luigi Di Maio stia lavorando a questo progetto con entusiasmo».

«Lavorerò anche per questo, per evitare una squadra tutta maschile e riconoscere al genere un adeguamento riconoscimento». L'ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, rispondendo a una domanda sulla futura squadra di governo.

«al massimo mercoledì».«Sto ricevendo tanti messaggi da parte dei leader che ho conosciuto in questi 14 mesi, in particolare tanti segni di apprezzamento. Questo fa piacere e lo considero un ottimo auspicio per avviare un'esperienza di governo in cui l'Italia può giocare da protagonista in questa nuova legislatura. Mi piacerebbe molto che l'Italia possa dare un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuoco clima economico, alla nuova prospettiva economica».