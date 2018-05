Salvini: «Un leghista agli interni. Lo spread sale? I giochini della finanza non ci spaventano»

Mercoledì 16 Maggio 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 12:46

«Abbiamo fatto bei passi avanti». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, aggiungendo: «Entro oggi ci riaggiorniamo e vediamo se riusciamo a chiudere. Poi passeremo ai nomi».LEGGI ANCHE Di Maio: «Giorno decisivo». Torna l’ipotesi staffetta «Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell'Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva», ha proseguito il leader della Lega. Che riferendosi poi alla crescita delo spread ha detto: «I giochini della finanza non ci spaventano».«Nel contratto c'è la difesa dei confini e credo che un ministro della Lega farà da garante», ha proseguito il leader leghista parlando dei migranti. «Se parte un governo dimezzeremo i centri di accoglienza per mettere più soldi sulle espulsioni».«Con i Cinque Stelle si ragiona in maniera corretta, abbiamo trovato un punto di incontro su come smontare la Fornero», ha detto ancora Salvini, parlando dei unti di programma da condividere con il M5s, con cui si sta lavorando al tavolo tecnico. «Siamo contenti se potremo raggiungere l'obiettivo di arrivare a quota 100» per mandare la gente in pensione, conclude Salvini.«Se avessi la certezza che anche da premier potrei fare cose utili per il paese mi metto in gioco e se serve faccio un passo di lato: io voglio cambiare questo Paese. Più ci minacciano, più ho voglia di partire con questa sfida», ha aggiunto.«Se i salottini che hanno spinto i nostri figli alla precarietà sono preoccupati allora sono spinto ad andare avanti: vuoi vedere che stiamo andando sulla strada giusta», ha ancora Salvini. «Non vado a fare il ministro per il gusto di farlo, vado al governo solo se c'è un programma firmato nero su bianco, con i tempi, fissati, pezzo per pezzo», ha proseguito.«Il Financial Times dice che siamo barbari: io dico meglio barbari che servi. Stanno usando i soliti trucchetti, lo spread...Ma noi andiamo avanti. Non son nato per tirare a campare», ha detto ancora il leader della Lega.