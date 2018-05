Salvini e Di Maio verso l'accordo: «Fatti significativi passi avanti»

​«L'uno tira l'altro, la scelta del premier è legata a doppio filo con la poltrona di via XX settembre», dice un big grillino. Continua a circolare il nome di Giancarlo Giorgetti come possibile premier, ma chi ha avuto modo di sentirlo in queste ultime ore assicura che il numero due di via Bellerio non avrebbe alcuna intenzione di assumere la guida del nuovo esecutivo M5S-Lega. Mentre potrebbe aprirsi qualche spiraglio per un ruolo comunque importante e operativo ma più in linea con la sua volontà di tenere un low profile (come, ad esempio, il posto di vicepremier).