È molto difficile che il governo Draghi possa andare avanti. Lo dice il ministro Luigi Di Maio che stamattina ha parlato delle crisi di governo ai microfoni di Rtl. «Il governo Draghi e la coalizione che lo sosteneva devono andare avanti, ma in questo momento la vedo molto molto difficile», ha detto. La crisi politica che ha investito il governo italiano non paga. E se ieri il premier aveva convocato il Consiglio dei ministri a borse chiuse, stamattina i mercati hanno detto la loro sul futuro incerto che si prospetta con un governo dimissionario.

Lo spread dà segnali negativi e sale. Azzera il rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi portandosi in parità (Ftse Mib invariato a 20.554 punti). Sale a quota 217 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1 punto al 3,24%, mentre perdono in media 7 punti i rendimenti degli analoghi titoli europei. Sul paniere milanese dei grandi titoli svettano Enel (+1,82%), Hera (+1,73%), Amplifon (+1,54%), Stm (+1,31%) e Pirelli (+1,21%). Bene Eni (+0,88%), mentre non fa prezzo Saipem (-20% teorico), ad aumento di capitale concluso. Lascia sul campo il 2,35% Tim, difficoltà anche per Moncler (-2,41%), Nexi (-1,41%) e Campari (-0,97%). Segno meno per Mediobanca (-0,74%), Unicredit (-0,68%), Bper (-0,31%), positive invece Banco Bpm (+0,4%) e Intesa (+0,67%).

«Il partito di Conte perchè quello ormai non è più il Movimento 5 Stelle» stava «pianificando da tanto tempo» la crisi. Così Luigi Di Maio a Rtl. «Qui c'è un tira e molla che va avanti da mesi». «Contatti con Conte? Come membro del governo da quando ho lasciato il Movimento 5 stelle non ho avuto nessun contatto con Giuseppe Conte».

«Mercoledì l'Italia rischia di restare senza un governo, di andare al voto anticipato che non è un problema per i partiti ma è un problema per il Paese perchè significa non completare il Pnrr, non approvare il secondo decreto da 15 miliardi contro il caro energia, non poter portare avanti la battaglia in Europa per il tetto al prezzo del gas, andare in esercizio provvisorio», ha ricordato Di Maio.