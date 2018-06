Da Rastrelli a Del Mese e Vito: ecco chi rischia il taglio dei vitalizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:10

I primi conteggi sui tagli li fanno proprio gli ex parlamentari. E sono numeri forti: vitalizi da 4.700 euro netti al mese sarebbero ricalcolati a circa 700 euro. «Violenza su dei novantenni» denuncia Antonello Falomi, presidente dell'Associazione ex parlamentari. Ma la sua accusa è anche una confessione perché - se i suoi numeri (palesemente esagerati) fossero corretti - sarebbe la prova che versando pochissimi contributi i deputati si sono assicurati assegni privi di copertura. Falomi, insieme al collega Giuseppe Gargani, fa le iniziali di ex deputati particolarmente taglieggiati: a G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il vitalizio, che passa da 4.725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4.725 a 709 euro; analogo taglio per G.F. che riceverà 719 euro rispetto agli attuali 4.725, mentre il nuovo assegno di B.B. sarà di 737 euro. Falomi ha sottolineato che i 1.240 ex deputati a cui viene toccato l'assegno hanno una età media di 76,5 anni con una aspettativa di vita, a suo dire, di 6 anni. E qui il paladino dei beneficiari dei vitalizi scivola di nuovo, perché a quell'età l'aspettativa di vita per un maschio è di undici e non di sei anni.