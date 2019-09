Governo, fiducia alla Camera, centrodestra attacca Conte: «Traditi gli elettori, faremo dura opposizione»

Bagarre in un'aula semideserta alla Camera quando il presidente dell'Aula Ettore Rosato ha tolto la parola, dopo averlo ripetutamente avvertito, al capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida per aver largamente superato il tempo del suo intervento. A Lollobrigida è stato spento il microfono tra le proteste del suo gruppo, unico presente in forze al momento. Quando ha preso la parola Giuseppe Brescia del M5S i deputati di Fdi hanno iniziato a scandire il coro «Onestà onestà» e poi «Vergogna» ed «Elezioni elezioni»

Il deputato della Lega Edoardo Rixi nel suo intervento alla Camera ha ricordato che «il presidente Conte definì Gentiloni traditore della patria», lo stesso esponente Pd che ora il governo ha designato per la Commissione Ue. Guglielmo Epifani di Leu, dalla maggioranza, ha invece sollevato la questione del Jobs Act, «sul quale bisogna intervenire, per un problema di legittimità istituzionale, facendo una verifica sul campo di quanto accaduto e quanto cambiato». «Professor Conte, la lunghezza del suo programma è legata alla speranza di permanere sulla poltrona», ha detto il capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida, che ha poi parlato di «reddito di cittadinanza ai 'fancazzistì». Quindi rivolto ai colleghi della Lega ha detto «bentornati dalla parte giusta della barricata», definendo il nuovo governo «uno squallido inciucio» e «un insieme di miserie umane», suscitando la reazione dei pochi deputati di maggioranza presenti in quel momento.



«A lei presidente Conte e a tutti i ministri, dico sigliamo oggi un nuovo patto istituzionale, con un metodo di lavoro che non schiacci il Parlamento con l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza. Riportiamo il Parlamento al centro della democrazia, rendiamo protagonisti i parlamentari. In questi scranni ci sono risorse eccezionali, mettiamole a frutto e lasciamo loro piena autonomia». Lo ha detto il presidente della commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia, in aula alla Camera nel corso del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Dopo il discorso del premier Giuseppe Conte alle 13 è iniziata alla Camera la fase delle repliche che porterà fino al voto sulla fiducia alle 19.30., capogruppo di Fratelli d'Italia: «In 14 mesi abbiamo garantito sostegno a tutti i provvedimenti che potevano ridurre immigrazione clandestina e puntavano alla sicurezza. Oggi siamo qui a giudicare da parlamentari dell'opposizione e abbiamo visto un popolo immenso fuori, migliaia di persone hanno occupato le piazze armati di un tricolore. Saremo in piazza per contrastare le politiche che già si annunciano ricordando che la sovranità appartiene al popolo. In Parlamento ci deve essere rappresentanza omogenea da quella che trovate fuori da qui. Stanno attuando un attentato alla Costituzione. Gli italiani non vogliono il Pd al governo, non quello di Renzi ma in qualsiasi sua forma. A noi del ministro Bellanova non ci interessa come si veste o se non abbia studiato, ma che sia corresponsabile dell'approvazione del jobs act, il ministro dell'economia è stato indicato da Bruxelles. Il M5s si vergognerà di questo perchè la gente li inseguirà con i forconi. Spero che questo Parlamento non conceda la fiducia a questo governo pieno di miserie umane».